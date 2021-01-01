انتفاخ رأس رجل بعد ذهابه للمصيف..حالة نادرة..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أصيب رجل يدعى كانر ويباغ من العمر 33 عامًا بصدمة بعدما نظر إلى نفسه في المرآة بعد مجيئة من الشاطئ برأس منتفخ، إذ قضى كانر أريك، بضعة أيام في الاستمتاع بالشمس في مدينة زونجولداك، بتركيا.



وفي 23 أغسطس، نظر «كانر» في المرآة ورأى أن ملامحه مشوهة، وعلى الفور ذهب إلى مركز البحوث والتطبيقات الصحية بجامعة زونجولداك بولنت أجاويد، وهناك فحصه العديد من المتخصصين.



وبعد الفحص، وجد الأطباء أن وجه «كانر» المتورم كان بسبب الوذمة الحرارية، والتي تظهر عادة على القدمين أو اليدين، وفقًا لموقع ladbible.

قد يعجبك أيضا...

ولتفسير الظاهرة الغريبة التي أصابت «كانر»، أوضح الدكتور «هوكاجي» أخصائي الرعاية الصحية، أنهم لم يواجهوا مثل هذه الحالة من قبل، مضيفًا أنهم سيعرضون هذا الموقف باعتباره وذمة جلدية نادرة ناجمة عن الحرارة على فروة الرأس في مؤتمر دولي.