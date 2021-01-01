النجاة لصياد قضى 11 يوماً بالمحيط..«بفضل ثلاجة»..

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الصياد لحظة نجاته

كتب لصياد برازيلي النجاة من موت محتم بعدما أمضى 11 يوماً هائماً في المحيط الأطلسي، بفضل ثلاجة تمسك بها طيلة هذه المدة كانت على متن قاربه الخشبي البالغ طوله 7 أمتار.

وسافر روموالدو ماسيدو رودريجز البالغ من العمر 44 عاماً، من أويابوك بولاية أمابا شمال البرازيل في أواخر يوليو الماضي، لقضاء بضعة أيام في الصيد، لكن المياه بدأت تتسرب إلى قاربه فانتهى به المطاف مشبثاً بثلاجة في محاولة للبقاء على قيد الحياة، وذلك وفقاُ لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل".

وتمكن الصياد من الصمود في المياه دون طعام أو شراب، وفقد نحو 5 كيلوجرامات خلال 11 يوماً، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد لحظة إنقاذه، بعدما وجدته سفينة صيد على بعد 450 كيلومتراً من المكان الذي غرق فيه قاربه.

وكان رودريجز يعاني من جفاف حاد، لكنه بالرغم من ذلك يعتبر نفسه محظوظاً لأنه لم يتحول إلى لقمة سائغة لأسماك القرش التي تكثر في المحيط حيث كان هائماً، وفقاً لحديثه عن التجربة المرعبة لوسائل إعلام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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