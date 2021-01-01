تعرف عليها .. عشبة تخلصك من ألم الغضروف والمفاصل



ألم الغضروف والمفاصل ألم الغضروف والمفاصل



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لبعض الاعشاب التى تعالج الغضروف و المفاصل.



أعشاب مفيدة للغضروف والمفاصل :-



·الزنجبيل..

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أنَّ مستخلص الزنجبيل عالي النقاء أظهر تأثيراً ملحوظاً في تقليل أعراض التهاب مفصل الركبة التنكسي بشكلٍ معتدل.·الكركم ..يمتلك تأثيراً في تخفيف أعراض التهاب مفصل الركبة التنكسي، ولكن هناك حاجةٌ لإجراء المزيد من الأبحاث عالية الجودة لإثبات هذا التأثير.·عشبة مخالب القط..أنّ مستخلص عشبة مخالب القط يمكن أن تساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.· مجموعة من العناصر الغذائية لدعم إنتاج الكولاجين، ومنها: فيتامين ج. النحاس. اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان،والبقوليات، والتوفو.· الشاي الأخضر..أنَّ مستخلص الشاي الأخضر يمكن أن يساعد على تخفيف الألم، وتحسين الحالة الوظيفيّة لمفصل الركبة .