اصنعي حمام كريم طبيعي يجعل شعرك كالحرير

ماذا تسمي روتين العناية بالشعر المناسب؟ يعد استخدام مكيف مناسب أمرًا ضروريًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل الشعر الشائعة مثل الشعر الجاف والمتطاير والممتلئ بالأطراف، التكييف طريقة تساعد في الحفاظ على شعرك ناعمًا ولامعًا ورطبًا!
تمتلئ الأسواق بماركات التجميل التي تقدم مكيفات قد توفر تأثيرات فورية مثل الشعر الناعم أو رائحة الشعر مثل الزهور لكن معظم هذه المكيفات تحتوي على مواد كيميائية وقد لا تكون مفيدة للاستخدام المنتظم أو المطول.
لا تقلق هناك بديل رائع لمكيفات الشعر التي تباع على الرفوف لحماية الشعر التالف والمحافظة عليه. تحتاج فقط إلى جمع المكونات الطبيعية المتاحة بسهولة (معظمها متوفر في مطبخك) وصنع مكيفات خالية من المواد الكيميائية ولن يكلفك الأمر كثيرا يمكنك ب5 جنيهات فقط عمل مرطب للشعروفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .
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