أحلى من المحلات .. طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل



طريقة عمل ميني بيتزا طريقة عمل ميني بيتزا



ميني بيتزا من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل ميني بيتزا في البيت بأسهل الخطوات.





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مقادير ميني بيتزا3كوب دقيقكوب سميد ناعمملعقة كبيرة خميرة فوريةملعقة كبيرة سكرملعقة صغيرة بيكنج بودرربع ملعقة صغيرة ملحربع كوب زيتحليب دافئ للعجن(الحشوات)صلصة بيتزاجبنة موتزاريلازيتون أسود شرائحفلفل حار مفرومطريقة تحضير ميني بيتزافى العجان نضع كل المكونات مع بعضها ثم يضاف الحليب الدافئ بالتدريج ونعجن حتى تكون العجينة المتماسكة المطلوبة ثم نتركها فى بولة و تغطي باسترتش ونضعها فى مكان دافئ حتى تختمر تماما ثم نفرد العجينة ونقطعها بقطاعة مدورة ( حسب الحجم المرغوب فيه ) ثم نرص العجينة على صاج ونتركها ترتاح مرة أخري ثم نضع على الوجه صلصة البيتزا والجبنة الموتزاريلا والفلفل والزيتون وهكذا حتي الانتهاء من الكمية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتي تمام التسوية وتسيح الجبن وتقدم المينى بيتزا وبالهنا والشفا