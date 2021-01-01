هبة قطب تقدم 5 نصائح ذهبية لعلاقة زوجية سعيدة

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نصائح ذهبية لعلاقة زوجية سعيدة


أثارت تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية الجدل على فيسبوك خلال الأيام الماضية وذلك بعد استضافتها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأكدت الدكتورة هبة قطب خلال استضافتها أن سبب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا بسبب النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين.

أبرز الأسئلة التي وجهها الإعلامي عمرو الليثي للدكتورة هبة قطب كم عدد المرات المناسبة للممارسة العلاقة الزوجية

جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن
وقالت إذا كان الشاب متزوجا في العشرينات فلا يوجد أي عدد ولا مانع من ممارسة العلاقة أكثر من عدة مرات في اليوم، فمهما كثرت لا تضر.

أما إذا كان الرجل في عمر الثلاثين فمن الأفضل ممارسة العلاقة الحميمة مرة واحدة يوميا أو مرتين بالأكثر، أما الرجال في عمر الأربعين فكل يوم ونص مرة بمعني أنه يمكن ممارسة العلاقة الزوجية مرتين كل ثلاث أيام.

وإذا كان الرجل في عمر الخمسين والستينات فيمكنه ممارسة العلاقة الزوجية مرتين في الأسبوع إلى مرة.

أما ممارسة العلاقة الزوجية في السبعينيات فيمكن أن تكون مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك علي أرض الواقع أما علميا فتقول الدراسات ممارسة العلاقة الزوجية مرة كل عشرة أيام ولكن بدون أن يعاني من الأمراض المزمنة ضغط وسكر ويجب علي الرجل الاهتمام بصحته.
نصائح تغنيك عن المنشطات
ونصحت هبة بعدم الاهتمام بالمنشطات الجنسية حيث إنه يؤثر علي أداء الرجل مع مرور الوقت ولذلك يمكن أن تعتمد علي الطرق الطبيعية مثل الأطعمة والفواكه المفيدة.

وأشارت إلى أن أهم الأطعمة الرجال قبل العلاقة الزوجية وخصوصا المتزوجين الجدد هي الخضراوات الورقية الداكنة التي تساعد الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بكفاءة، مشيرةً إلى أنه يساعد على زيادة القدرة عند الرجال.

أما الفواكه التي تتميز باللون الأحمر الداكن لها دور كبير عند الرجال قبل العلاقة الزوجية ومن أمثلة هذه الفاكهة مثل الرمان والبرقوق والعنب والكريز.

وأكدت قطب الاهتمام بالتوابل التي تعزز صحة الرجال، مثل الزنجبيل والشطة والبابريكا والفلفل الأسود.

كما نصحت هبة بتناول الملوخية والبروكلي خلال اليوم قبل ممارسة العلاقة الزوجية؛ حيث إنها تعوضك عن أي مكملات غذائية وعن أي منشطات نهائيا.

أما عن المشروبات فإن البرقوق هو أفضل عصير للرجال يمكن أن يعتمد عليه في الصيف بدل الزنجبيل قبل العلاقة الزوجية.

المصدر: elbalad

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