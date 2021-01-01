تعرف عليها .. خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم



لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم



غالبا ما نستخدم الأواني الألومنيوم في طهي الطعام، ولكننا ما تتعرض للحروق، مما يجعله يبقد لمعانه وبريقه.





وتبحث السيدات بإستمرار عن طرق مختلفة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم، بإستخدام مكونات من مطبخها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.



وذكر موقع بولد سكاي، أن الخطوة الاولى في تنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم المتسخة في تعتمد على ملئ حوض المطرخ بماء مع صابون الصحون.

قد يعجبك أيضا...

وتتطلب الخطوة الثانية التخلص من بقايا الطعام، والشحوم العالقة في سطح الأواني الألومنيوم بإستخدام المناديل الورقية.ثم نقوم بنقع الأواني الألومنيوم في محلول الماء والصابون لمدة ساعة على الاقل، حتى نتخلص من الدهون والشحوم على سطح الأواني، ثم نقوم بفرك الاواني بإسفنجة خشنة، ثم نقوم بشطفها بالماء الجاري، ونجففها بالمنشفة .ويمكن ان تفقد الأواني المصنوعة من الالومنيوم بريقها، وذلك بسبب الطهي والتنظيف المستمر، وتراكم الدهون عليها، ويمكن لبعض المكونات الموجودة في المطبخ ان تساعدك على إستعادة بريقنا مرة اخرى.ويمكن لإستخدام الخل ان يصنع فارقا في التخلص من الدهون والشحوم على الاواني الألومنيوم، حيص يمكن لإضافة الخل والماء المغلي على سطحها ان يعيد لها بريقها مرة أخرى.