تعرف عليها .. خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تعرف عليها .. خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم

صورة الخبر: لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم
لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم


غالبا ما نستخدم الأواني الألومنيوم في طهي الطعام، ولكننا ما تتعرض للحروق، مما يجعله يبقد لمعانه وبريقه.


وتبحث السيدات بإستمرار عن طرق مختلفة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم، بإستخدام مكونات من مطبخها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

وذكر موقع بولد سكاي، أن الخطوة الاولى في تنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم المتسخة في تعتمد على ملئ حوض المطرخ بماء مع صابون الصحون.



وتتطلب الخطوة الثانية التخلص من بقايا الطعام، والشحوم العالقة في سطح الأواني الألومنيوم بإستخدام المناديل الورقية.



ثم نقوم بنقع الأواني الألومنيوم في محلول الماء والصابون لمدة ساعة على الاقل، حتى نتخلص من الدهون والشحوم على سطح الأواني، ثم نقوم بفرك الاواني بإسفنجة خشنة، ثم نقوم بشطفها بالماء الجاري، ونجففها بالمنشفة .


ويمكن ان تفقد الأواني المصنوعة من الالومنيوم بريقها، وذلك بسبب الطهي والتنظيف المستمر، وتراكم الدهون عليها، ويمكن لبعض المكونات الموجودة في المطبخ ان تساعدك على إستعادة بريقنا مرة اخرى.



ويمكن لإستخدام الخل ان يصنع فارقا في التخلص من الدهون والشحوم على الاواني الألومنيوم، حيص يمكن لإضافة الخل والماء المغلي على سطحها ان يعيد لها بريقها مرة أخرى.

المصدر: موقع بولد سكاي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف عليها .. خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21764

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager