للفتيات .. وصفة خارقة لـ تفتيح البشرة وإزالة الشوائب

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وصفة خارقة لـ تفتيح البشرة


تبحث الكثير من الفتيات عن طرق تفتيح البشرة خلال فصل الصيف بعد التعرض لحروق الشمس الشديدة والمعاناة من الاسمرار

نعرض لكم طريقة عمل وصفة طبيعية لـ تفتيح البشرة بسرعة فى الصيف وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي”

مكونات ماسك تفتيح البشرة

قهوة

جيلاتين

لبن

ماء
طريقة عمل ماسك تفتيح البشرة

ضعى القليل من الماء فى كنكة على النار واضيفي اليه اللبن والبن وقلبيهم جيدا

انزلى الكنكة من على النار وضعي محتوياتها فى بولة صغيرة وأضيفي عليها الجيلاتين واتركيه قليلا حتى يذوب

افردى هذا الخليط على البشرة وهو دافئ واتركيه حتى يجف تماما على الوجه ثم قشريه من الخارج للداخل واغسلي الوجه بالماء البارد وستلاحظين تفتيح البشرة من أول مرة وإزالة الشوائب وشد الوجه .

المصدر: موقع “ بولد سكاي”

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