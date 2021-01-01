كيف تحمي نفسك من نوبات القلب الخطيرة



نوبات القلب نوبات القلب

يعتبر ارتفاع الكوليسترول من أكثر عوامل الخطر المحتملة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مع حدوث أمراض خطيرة مثل النوبات القلبية بشكل شائع بين الشباب .



يعد ارتفاع الكوليسترول أحد أكثر عوامل الخطر المحتملة لأمراض القلب والأوعية الدموية، هناك عدة عوامل تؤدي إلى حدوث هذه المضاعفات لدى الشباب، ومن أبرزها قلة النشاط البدني واستهلاك الأطعمة غير المتوازنة وهي السمات المشتركة في حياة كل شاب.

وهذا يلفت الانتباه نحو تبني استراتيجية مناسبة للتعامل مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الشباب.



ارتفاع الكوليسترول

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وجدت دراسة أجريت على 2508 أطفال في عام 2015 في دلهي أن 23 بالمائة منهم لديهم مستويات كوليسترول أعلى من المعتاد، تراوحت أعمار الأطفال بين 14 و 18 عامًا.وفقًا للدراسة ، لوحظ ارتفاع معدل انتشار الدهون المتسببة في تصلب الشرايين (الذي يسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية) ، لا سيما انخفاض مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) ، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى المراهقين الهنود.من بين جميع الأطفال الذين شاركوا في الدراسة ، كان 2.3 في المائة يعانون من زيادة الوزن و 3.8 في المائة يعانون من السمنة، الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن نصفهم تقريبًا لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول الجيد، في حين أن هذا يتعلق فقط بدلهي ، يجب التعامل مع أخذ شباب البلد بأكمله في الاعتبار.أفادت الدراسات الحديثة أن ارتفاع الكوليسترول موجود في 25-30? من سكان الحضر و 15-20? في المناطق الريفية.أثار حدوث حالات النوبات القلبية المبكرة تساؤلات حول صحة الشباب والعوامل التي تجعل الشباب عرضة لمثل هذه المضاعفات الصحية المميتة.ما هي عوامل الخطر؟-أسلوب حياة غير صحي بالتأكيد!يعد أسلوب الحياة السريع الذي يسير فيه الشباب حاليًا أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.إن تخطي وجبات الطعام لحضور اجتماع ، والاستيقاظ في وقت متأخر من الليل ، والنوم حتى وقت متأخر من الصباح ، قد أجبر الصغار على التنازل عن عاداتهم الغذائية، نتيجة لذلك يميل الشباب هذه الأيام أكثر إلى الانغماس في الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها ؛ هم أكثر اهتمامًا بالحصول على الأطعمة التي يمكن أن توفر الوقت في الطهي.- النظام الغذائي المتوازن غافل عن الصغاريشمل النظام الغذائي المتوازن الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفواكه الموسمية لتزويد الجسم بالكمية المناسبة من مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية.لإعداد نظام غذائي متوازن يحتاج المرء إلى اتباع نهج يقظ تجاه الطعام، لا مفر من الحياة السريعة هذه الأيام ، ولكن ما يحتاج الشباب تعلمه هو إدارة الوقت.تعلم كيفية تحديد مواعيد وجباتك ومواعيد نومك، يحتاج الشباب إلى معرفة أنه بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقومون به ، يجب ألا يتنازلوا عن نومهم ووجباتهم.سوف تؤدي الوجبة غير المتوازنة إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي وبالتالي الانغماس في تناول الطعام غير الصحي.-تغييرات في نمط الحياة يحتاج المرء إلى تبنيهاوفقًا للدكتور أشوتوش شوكلا ، المدير الأول للطب الباطني والمستشار الطبي بمستشفى ماكس ، غوروغرام ، فإن النشاط البدني ضروري للحفاظ على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يوصي الدكتور شوكلا بممارسة تمارين القلب أو الأيروبيك لمدة لا تقل عن ساعتين و 30 دقيقة كل أسبوع (يمكن أن تكون ساعة و 15 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع أيضًا).كما يوصي بزيادة الألياف في النظام الغذائي. "تأتي الألياف في صنفين قابلين للذوبان وغير قابلة للذوبان، الألياف القابلة للذوبان تذوب في الماء وغير قابلة للذوبان، أمثلة قليلة من الألياف القابلة للذوبان هي الشعير والمكسرات والفاصوليا وبذور الكتان والفواكه مثل التفاح والتوت والحمضيات والكمثرى، أمثلة قليلة الألياف غير القابلة للذوبان هي الألياف الموجودة في الخضروات ذات الحبوب الكاملة مثل الجزر والطماطم والكرفس ، وكلا شكلي الألياف مفيد جدًا للكوليسترول ".فيما يتعلق بالدهون والزيوت ، يقترح استبدال الدهون المشبعة بالزيت النباتي غير المشبع ، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الفول السوداني وزيت الكانولا.4-5 حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.3 حصص من الحبوب الكاملة يوميًا ، حيث تعني الحصة الواحدة شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة أو يمكن تناول كوب من الحبوب الكاملة المطبوخة أو نصف كوب من الأرز البني المطبوخ.1 أونصة (4-5 حصص) من المكسرات أسبوعيًا ، الحصة الواحدة تعني ربع كوب من المكسرات أو ملعقتان كبيرتان من الفول السوداني.بيضة واحدة لكل وجبة عدة مرات في الأسبوعتجنب اللحوم المصنعةتجنب الحبوب عالية التكرير والمعالجة ويجب تجنب السكرياتالإقلاع عن التدخين.مارس إدارة الإجهاد من خلال التأمل أو تقنيات أخرى للحد من التوتر.