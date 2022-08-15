كلية الحاسبات والمعلومات عين شمس l برامج الدراسات العليا



كلية الحاسبات والمعلومات عين شمس كلية الحاسبات والمعلومات عين شمس



تعلن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2022-2023 اعتباراّ من 15/8/2022 الي 1/10/2022.







تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور رشا اسماعيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث

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حيث تمنح الكلية درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة في التخصصات التالية:1- نظم المعلومات 2- الحسابات العلمية 3- المعلوماتية الحيوية4- نظم الحاسبات 5- علوم الحاسب 6- هندسة البرمجياتكما تنفرد الكلية بمنح درجة الدبلوم التخصصية فى الحاسبات والمعلومات في البرامج التالية:1- دبلومة المعلوماتية الحيوية الاساسية2- دبلومة المعلوماتية الحيوية المتقدمة3- دبلومة تحليل حوسبة الاعمال الاساسية4- دبلومة تحليل حوسبة الاعمال المتقدمة5- دبلوم تكنولوجيا المعلومات والأعمال (دبلوم مهنى)وللتعرف على برامج الماجستيرو الدبلومات وشروط التقدم يمكنك مشاهدة الفيديوالمرفقوللتقديم لبرامج الدراسات العليا من خلال الرابط https://ums.asu.edu.eg/PGApplicationRegisteوبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا زيارة موقع الكلية https://cis.asu.edu.eg