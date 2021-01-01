وزير التعليم العالي .. يحدد موعد أنطلاق تنسيق الدبلومات الفنية

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صورة الخبر: وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي


قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن التنسيق شهد مجهود كبير هذا العام وذلك في نتائج تنسيق المرحلة الأولى الجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2022 / 2023 ، وتنسيق الجامعات الأهلية أيضا، موضحا أن تنسيق الشهادات الفنية سيكون متاح هذا الأسبوع الجاري .

وأضاف عاشور خلال مؤتمر صحفي، إن الجامعات الأهلية تمثل عامل هام فى تطوير منظومة العملية التعليمية وضمن محور إستراتيجية الوزارة لجودة التعليم واتاحة فرص متنوعة للالتحاق بالجامعات وبالاخص الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

واوضح وزير التعليم العالي أنه لابد من أن يكون هناك ربط بين التعليم العالى وخطط الدولة وكل مشروعاتها المستقبلية، كما أن الوزارة تعمل وفق رؤية الدولة الاقتصادية ل 2030 .

المصدر: elbalad

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