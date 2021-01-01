الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

صورة الخبر: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني
إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني


أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس 2022.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و 746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفا آخرين.

وأشار إلى أن عمليات الهدم أدت أيضا إلى "حدوث أضرار بنحو ألف و559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءا من البنية التحتية".

وأضاف التقرير أن "هذه المعطيات تشمل مباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر، أو أجبرت أصحابها على ذلك".

وجاء في التقرير أن عمليات الهدم تنفذ عادة "بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية، والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية، بهدف ردع مقاومين محتملين".

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة إسرائيل عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ "النكبة" أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

المصدر: معا

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34045

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager