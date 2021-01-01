الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس 2022.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و 746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفا آخرين.
وأشار إلى أن عمليات الهدم أدت أيضا إلى "حدوث أضرار بنحو ألف و559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءا من البنية التحتية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!