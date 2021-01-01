جنرال أمريكي : مشاكل تهدد القوات الأوكرانية في حربها الحالية

قال الجنرال الأمريكي، مارك كيميت، إن تقليص توريد أنظمة الأسلحة المتقدمة لأوكرانيا يهدد قواتها بعواقب وخيمة، كما أنه يكشف عن مشاكل في مخزون أسلحة الناتو.
وأوضح في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ظهور مدافع "هاوتزر" عيار 105 ملم وذخيرة مدفعية من العيار الأصغر في واحدة من أحدث حزم المساعدات إلى أوكرانيا، يشير إلى مشاكل في مخزون الناتو من الأسلحة المتقدمة.
وقال: "أحدث هذه الأنظمة قديمة وأقل تقدما من تلك التي تم تسليمها حتى الآن. قد يشير هذا إلى أن معدل الاستهلاك في ساحة المعركة قد تجاوز الإنتاج لدرجة أن المخزونات الفائضة المقدمة إلى أوكرانيا تكاد تنضب. إذا كان هذا هو الحال، سيتعين على الناتو التعامل مع المخزونات التي نفدت أو تكاد تنفد من أنظمة الأسلحة المتطورة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!