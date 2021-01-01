تفاصيل الإصدار 2.0 من USB 4 ، توقع سرعات تصل إلى 80 جيجابت في الثانية

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تم إصدار مواصفات USB 4 الإصدار 2.0 من الجيل التالي الآن ، بفضل مجموعة USB Promoter Group. تم الكشف عن أن الإصدار 2.0 من USB 4 سيجلب ترقية كبيرة لسرعات نقل البيانات ، حيث يضاعفها إلى 80 جيجابت في الثانية عبر كابل وموصل USB من النوع C. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



USB4 الإصدار 2.0 قيد التشغيل ، وعند إطلاقه ، سيسمح بمضاعفة سرعات مواصفات USB4 الحالية مع كبلات USB-C الحالية. سوف يدعم تشغيل ما يصل إلى 80 جيجابت / ثانية مع كبلات USB-C المنفعلة بسرعة 40 جيجابت / ثانية وكابلات نشطة محددة حديثًا بسرعة 80 جيجابت / ثانية.



تم الإعلان عن المواصفات المحدثة اليوم من قبل مجموعة USB Promoter Group ، والتي تضم آبل و مايكروسوفت و شركة انتل و HP و STM وغيرها. سيتم تحديث مواصفات USB Type-C و USB Power Delivery لتمكين مستوى أعلى من أداء البيانات ، ويتم إجراء تحديثات لتمكين أداء أعلى لنفق بيانات USB 3.2 و DisplayPort و PCIe للاستفادة بشكل أفضل من تحسين النطاق الترددي.

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كما هو موضح في الإعلان ، ستتضمن مواصفات USB4 المحدثة ما يلي:* تشغيل يصل إلى 80 جيجابت في الثانية ، استنادًا إلى بنية جديدة للطبقة المادية ، باستخدام الكابلات السلبية الحالية USB من النوع C بسرعة 40 جيجابت في الثانية وكابلات USB من النوع C النشطة المحددة حديثًا بسرعة 80 جيجابت في الثانية.* تحديثات البيانات وبروتوكولات العرض لتحسين استخدام الزيادة في النطاق الترددي المتاح.* تعمل تحديثات بنية بيانات USB الآن على تمكين نفق بيانات USB 3.2 لتتجاوز 20 جيجابت في الثانية.* تم التحديث للتوافق مع أحدث إصدارات مواصفات DisplayPort و PCIe.* التوافق مع الإصدارات السابقة مع الإصدار 1.0 من USB4 و USB 3.2 و USB 2.0 و Thunderbolt 3.تقول مجموعة USB Promoter أنه من المتوقع نشر المواصفات المحدثة قبل أحداث مطور USB DevDays المخطط لها في نوفمبر. يستهدف التحديث المطورين في الوقت الحالي ، مع تحديث إرشادات العلامات التجارية والتسويق في تاريخ مستقبلي لتشمل USB 80 جيجابت / ثانية لتحديد المنتجات والكابلات المعتمدة.