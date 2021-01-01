تفاصيل الإصدار 2.0 من USB 4 ، توقع سرعات تصل إلى 80 جيجابت في الثانية

تم إصدار مواصفات USB 4 الإصدار 2.0 من الجيل التالي الآن ، بفضل مجموعة USB Promoter Group. تم الكشف عن أن الإصدار 2.0 من USB 4 سيجلب ترقية كبيرة لسرعات نقل البيانات ، حيث يضاعفها إلى 80 جيجابت في الثانية عبر كابل وموصل USB من النوع C. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
USB4 الإصدار 2.0 قيد التشغيل ، وعند إطلاقه ، سيسمح بمضاعفة سرعات مواصفات USB4 الحالية مع كبلات USB-C الحالية. سوف يدعم تشغيل ما يصل إلى 80 جيجابت / ثانية مع كبلات USB-C المنفعلة بسرعة 40 جيجابت / ثانية وكابلات نشطة محددة حديثًا بسرعة 80 جيجابت / ثانية.
تم الإعلان عن المواصفات المحدثة اليوم من قبل مجموعة USB Promoter Group ، والتي تضم آبل و مايكروسوفت و شركة انتل و HP و STM وغيرها. سيتم تحديث مواصفات USB Type-C و USB Power Delivery لتمكين مستوى أعلى من أداء البيانات ، ويتم إجراء تحديثات لتمكين أداء أعلى لنفق بيانات USB 3.2 و DisplayPort و PCIe للاستفادة بشكل أفضل من تحسين النطاق الترددي.
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