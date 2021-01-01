الجيل الثاني لوحدة Raze Kishi V2 يتوفر للأيفون الآن #IFA2022

أعلنت Raze عن وحدة التحكم في الألعاب Raze Kishi V2 التي تتوفر الآن لدعم هواتف الأيفون، ويتوفر للطلب المسبق عبر موقع Raze.
انطلق Raze Kishi V2 ليتوافق مع تصميم هواتف الأيفون، حيث يأتي هذا الإصدار بآلية جديدة لدعم إتصال الجانبين وحماية وتثبيت الهاتف بشكل أفضل، أيضاً قامت Razer بإزالة الجزء المرن لإضافة جزء منزلق يتميز بثبات أفضل، وهو التصميم ذاته الذي تتبناه Backbone.
ومن المقرر أن يتوافق Kishi V2 مع الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، كما يتوافق مع هاتف iPhone 6S والإصدارات اللاحقة من هواتف الأيفون، ويتوافق أيضاً مع إصداري iPhone SE.
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