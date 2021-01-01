الجيل الثاني لوحدة Raze Kishi V2 يتوفر للأيفون الآن #IFA2022



Raze Kishi V2 Raze Kishi V2

أعلنت Raze عن وحدة التحكم في الألعاب Raze Kishi V2 التي تتوفر الآن لدعم هواتف الأيفون، ويتوفر للطلب المسبق عبر موقع Raze.



انطلق Raze Kishi V2 ليتوافق مع تصميم هواتف الأيفون، حيث يأتي هذا الإصدار بآلية جديدة لدعم إتصال الجانبين وحماية وتثبيت الهاتف بشكل أفضل، أيضاً قامت Razer بإزالة الجزء المرن لإضافة جزء منزلق يتميز بثبات أفضل، وهو التصميم ذاته الذي تتبناه Backbone.



ومن المقرر أن يتوافق Kishi V2 مع الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، كما يتوافق مع هاتف iPhone 6S والإصدارات اللاحقة من هواتف الأيفون، ويتوافق أيضاً مع إصداري iPhone SE.

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أيضاً تؤكد الشركة على أن إزالة المطاط الذي يدعم Kishi V2 يتيح إضافة الهاتف بالحافظة عند تثبيت الهاتف، من جانب أخر قامت Razer بإستبدال المفاتيح المميزة لوحدة V1 بمفاتيح micro المميزة لوحدة Wolverine V2.كما تأتي وحدة Kishi V2 بزر جديد للمشاركة في المقدمة، مع اثنان من الأزرار التي تدعم البرمجة، والمثبته إلى جانب المشغلات، ويمكن إعادة تعيين هذه الأزرار عبر تطبيق Razer Nexus، ويمكن مشاركة تجربة الألعاب عبر اليوتيوب، أو الفيس بوك.وتتوافق وحدة Kishi V2 في العمل مع أجهزة الألعاب السحابية، وتطبيقات اللعب عن بعد لأجهزة الألعاب، وألعاب أجهزة الحاسب وهواتف الأيفون، التي تدعم وحدات MFi، أيضاً تتضمن الوحدة منفذ Lightning للشحن، إلا أنها لا تأتي بمقبس 3.5مم للسماعات.