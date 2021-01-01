تكشف Clmbr عن جهاز التسلق الذكي Clmbr O2 بسعر 2295 دولار #IFA2022

أعلنت Clmbr عن جهاز التسلق الذكي الجديد Clmbr O2 الذي يدعم المستحدمين في التدريبات على التسلق مع إستجابة مباشرة، على أن يتوفر في 2023 بسعر 2295 دولار.
ينطلق جهاز التسلق الذكي الجديد بآلية تدعم المستخدم في تدريبات تحاكي الصعود والهبوط غلى غرار “Peloton-esque”، ويأتي الإصدار الجديد Clmbr O2 بمجموعة من التحسينات التي تقدم إستقرار أكثر.
ويأتي هذا الإصدار مع خدمة “Clmbr Vision” التي تقدم للمستخدم ميزة التدريبات الحية ديناميكية في الوقت الفعلي للإستخدام.
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