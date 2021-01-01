تكشف Clmbr عن جهاز التسلق الذكي Clmbr O2 بسعر 2295 دولار #IFA2022

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جهاز التسلق الذكي Clmbr O2

أعلنت Clmbr عن جهاز التسلق الذكي الجديد Clmbr O2 الذي يدعم المستحدمين في التدريبات على التسلق مع إستجابة مباشرة، على أن يتوفر في 2023 بسعر 2295 دولار.

ينطلق جهاز التسلق الذكي الجديد بآلية تدعم المستخدم في تدريبات تحاكي الصعود والهبوط غلى غرار “Peloton-esque”، ويأتي الإصدار الجديد Clmbr O2 بمجموعة من التحسينات التي تقدم إستقرار أكثر.

ويأتي هذا الإصدار مع خدمة “Clmbr Vision” التي تقدم للمستخدم ميزة التدريبات الحية ديناميكية في الوقت الفعلي للإستخدام.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هذا الإصدار لاحقاً في 2023، ويتضمن التحسينات المقدمة في هذا الإصدار تصميم أقوى في الجهاز، مع عدد من التروس والمكابح التي توفر مقاومة أعلى في الجهاز، مع إختيارات أكثر للمقاومة.

كما تعزز هذه التحسينات العمر الإفتراضي لجهاز التسلق الجديد، أيضاً يتضمن الجهاز شاشة عرض محسنة تقدم رسوم أكثر وضوحاً، مع إستجابة سريعة.

المصدر: بوابه المتميز

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