تكشف Sennheiser عن Ambeo Soundbar Plus بقنوات 7.1.4

كشفت Sennheiser عن Ambeo Soundbar Plus وهو أول مكبر بقنوات 7.1.4، والأقل تكلفة في سلسلة Ambeo حيث ينطلق الجهاز بسعر 1500 دولار.



يتميز جهاز Ambeo Soundbar Plus الجديد من Sennheiser بدعم قنوات 7.1.4 بشكل مستقل، كما يتميز بصوتيات ثلاثية الأبعاد، ويأتي جهاز ساوند بار بنظام معايرة ذاتية.



كما تؤكد Sennheiser على قدرة المكبر الصوتي على تحليل الغرفة لضبط مكبرات صوتية إفتراضي تتوافق مع موقع ومساحة الغرف.

ومن المقرر أن يدعم جهاز تقنية Dolby Atmos، و DTS:X، ويدعم تقنية سوني في صوتيات واقعية ثلاثية الأبعاد 360 درجة، و MPEG-H Audio.أيضاً يدعم مكبر Ambeo Soundbar Plus العديد من بروتوكولات بث الموسيقى Apple AirPlay 2، وSpotify Connect وأيضاً Tidal Connect، كما يتوافق مع مساعد Siri الرقمي و Alexa إلى جانب مساعد جوجل الرقمي.يذكر أن Sennheiser أعلنت أيضاً عن Ambeo Sub الذي يأتي بتقنية المعايرة الذاتية، ويقدم المكبر bass عميق بصوتيات تصل إلى 27Hz، ويتميز مضخم الصوتيات بحجم 8 إنش، ومكبر 350W فئة D، كما يمكن أن يتم إقتران 4 من المضخم الصوتي لاسلكياً ومعايرة كل مكبر على حدا.ويتوفر Ambeo Soundbar Plus للحجز المسبق على أن يبدأ الشحن في 22 من سبتمبر، كما يتوفر Ambeo Sub في نفس الوقت بسعر 700 دولار.