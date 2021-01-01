تطلق Honor تحديث لجهاز MagicBook 14 في فعاليات #IFA2022

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صورة الخبر: MagicBook 14
MagicBook 14

أعلنت Honor خلال فعاليات IFA للعام 2022 عن تحديث جهاز MagicBook 14 الذي يأتي بعمر أطول للبطارية يصل إلى 17 ساعة وتصميم يحاكي MacBook.

كشفت Honor عن جهاز MagicBook 14 للعام 2022 الذي يأتي بالجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i5-12500H، ويضم بطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 17 ساعة، كما يدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن الجهاز لفترة 15 دقيقة للحصول على عمر شحن 3.5 ساعة.

كما يأتي الإصدار الجديد من MagicBook 14 بتصميم يحاكي أجهزة MacBook، مع لون رمادي فاتح، إلا أن الشركة لم تؤكد على سعر هذا الإصدار الذي يتوفر للطلب المسبق بالفعل.

المصدر: بوابه المتميز

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