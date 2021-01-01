تكشف HMD Global عن هاتف Nokia C31 وجهاز T21 في فعاليات #IFA2022



Nokia C31 Nokia C31

أعلنت HMD Global خلال فعاليات IFA 2022 عن هاتف Nokia C31 وجهاز T21 اللوحي، مع سماعة Clarity Earbuds 2 Pro اللاسلكية ومكبر Nokia لاسلكي.



هاتف Nokia C31



يتميز هاتف Nokia C31 بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، وجودة عرض HD+، كما يأتي الهاتف بأبعاد 169.2 في 78 في 8.6مم، ووزن 200 جرام.

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كما يدعم C31 رقاقة معالج Unisoc 9863A1، ونظام تسغيل Android 12، أيضاً يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.ويأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5050 mAh، مع شاحن 10W، مع منفذ microUSB للشحن، ويدعم معايير IP52، ويبدأ Nokia C31 من سعر 240 يورو، على أن ينطلق للأسواق العالمية اليوم.جهاز Nokia T21 اللوحييتميز جهاز Nokia T21 بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، مع أبعاد 15:9، ويدعم الجهاز اللوحي قلم stylus، ويمكن للجهاز أن يستخدم كشاشة خارجية لأجهزة ويندوز.ويأتي الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 12، ويضم معالج Unisoc T612، أيضاً يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم الجهاز التخزين الخارجي في microSD.كما يتوفر Nokia T21 بنموذج إختياري يدعم الإتصال بشبكات 4G، ويضم كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 8200 mAh، ويأتي بشاحن 18W، ويضم مكبرات صوتية ستريو، ومدخل 3.5مم للسماعات، وينطلق Nokia T21 بسعر يبدأ من 130 يورو.سماعة Nokia Clarity Earbuds 2 Proتتميز سماعة Nokia Clarity Earbuds 2 Pro اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء التشطة الهجينة، وتأتي بتقنية البلوتوث 5.2، وتدعم تقنية الإقتران السريع Fast Pair.وتضم السماعة محرك neodymium بحجم 13مم، وتدعم معايير IPX4 لمقاومة التعرق، وتدعم السماعة بشكل مستقل عمر شحن يصل إلى 7 ساعات أو 9 ساعات مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 28 ساعة أو 36 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء.وتضم الحافظة بطارية بقدرة 500 mAh، وتدعم الشحن عبر منفذ USB C، ولقد صممت الحافظة من مواد معاد تدويرها، ويستغرق الشحن مدة تصل إلى ساعتين، وتأتي بسعر 100 يورومكبر Nokia Portable Wireless Speaker 2يتميز هذا الإصدار بدعم تقنية البلوتوث 5.1، ويمكن أن يتصل باثنان من الأجهزة لتشغيل صوتيات بنظام ستريو، كما يتميز الجهاز بمعايير IPX7 لمقاومة الماء والغبار.ولقد صمم المكبر الصوتي المحمول من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، ويضم الجهاز محرك 45مم، ويدعم الجهاز بطارية بسعة 1200 mAh، لعمر شحن يصل إلى 22 ساعة، كما يضم الجهاز منفذ USB C، ويتميز بأبعاد 90 في 90 في 74مم، ووزن 225 جرام، وينطلق بسعر 55 يورو.