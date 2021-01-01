سيتوقف واتساب عن العمل على هذه الهواتف قريبا.. تحقق من القائمة

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انتشرت الكثير من التقارير التقنية خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على مجموعة جديدة من الهواتف الذكية خلال العام الجاري، ولكن هذه المرة تشير بعض الأخبار إلى أن خدمة تطبيق الدردشة ستتوقف لطرازات محددة من هواتف آيفون، مما يثير قلق مالكو أجهزة آبل الرائدة من عشاق تطبيق المراسلة الأشهر حول العالم.



وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، فإن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض طرازات هواتف آيفون العاملة بإصدار قديم من نظام التشغيل iOS، ووفقا لتحديث الدعم الأخير من آبل، فلن تدعم بعض أجهزة iPhone القديمة تطبيق المراسلة الفورية اعتبارا من 24 أكتوبر القادم.



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إيقاف دعم واتساب على هذه الهواتف من آبل قريبااقترح أحد التقارير السابقة لموقع WABetaInfo، المتخصص برصد مزايا وتحديات واتساب، أنه اعتبارا من 24 أكتوبر 2022، سيتوقف تطبيق المراسلة عن دعم أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 و iOS 11 من شركة آبل.وأشار التقرير أيضا إلى أن واتساب بدأ بالفعل في إرسال تحذيرات لمستخدمي هواتف آيفون الذين يقومون بتشغيل التطبيق على إصدارات iOS 10 أو iOS 11.وأرسل تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية، بالفعل إشعارا إلى المستخدمين يفيد بأن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم، في هذه الحالة، سيحتاج المستخدمون إلى تحديث أجهزة آيفون الخاصة بهم لمواصلة استخدام تطبيق المراسلة كي لا تتوقف الخدمة أو تنقطع عنهم.وقالت شركة واتساب عبر صفحة مركز المساعدة لخاصة بها، إنه سيتطلب نظام تشغيل أحدث مثل iOS 12 أو إصدار أحدث، كي يتمكن مستخدمو أجهزة آيفون من مواصلة استخدام التطبيق، وفي الوقت نفسه سيحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد إلى هواتف تعمل بإصدار نظام التشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث لمتابعة استخدام تطبيق المراسلة الفورية.كيفية تحديث هاتف آيفون إلى أحدث إصدار من iOSتشمل الهواتف التي ستتأثر بإيقاف دعم واتساب الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من شركة آبل هما iOS 10 و iOS 11، ولكن في حال لم يتم تحديث نظام جهازك إلأى أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS، فيمكنك اتباع بعض الخطوات لتحديث البرنامج، بسهولة يمكنك الذهاب إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك> ثم انقر فوق خيار "تحديث البرنامج" Software Update> للحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS.الجدير بالذكر أنه لا يوجد العديد من أجهزة آيفون التي تعمل على إصدارات برامج التشغيل iOS 10 و iOS 11، هم فقط طرازنين سيتأثران بهذا التغيير هما:- iPhone 5- iPhone 5c