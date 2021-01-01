إنترنت 6G سيظهر في روسيا بحلول عام 2026

ألقى رئيس شركة "سبيربنك" الروسية، غيرمان غريف يوم 1 سبتمبر محاضرة في إطار فاعلية "ماراثون المعرفة" التنويرية الروسية بعنوان "الإنسان والتكنولوجيا".
حيث قال إن هناك 7 مبتكرات محورية ستطوّرها البشرية وهي: الذكاء الاصطناعي، الإنترنت فائق السرعة، التكنولوجيات البيولوجية، الحسابات الكمومية والسحابية، Web 3.0 (الإنترنت غير المركزي)، الواقع المعزّز والواقع الافتراضي.
وقال إن التكنولوجيات السحابية تعتبر في الوقت الراهن أكثر نضوجا. أما الذكاء الاصطناعي فيجلب منفعة قصوى لقطاع الأعمال والمجتمع. لكن من المستحيل تطوير كل منهما من دون الإنترنت فائق السرعة. لذلك يعمل عدد كبير من العلماء والشركات على تطويره.
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