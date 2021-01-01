"تكتسح" نوكيا عالم أندرويد بهاتف متطور

كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة ويكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد الحديثة.
ويأتي هاتف Nokia X30 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيارIP67، أبعاده (158.9/73.9/8) ملم، وزنه 185غ.
وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
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