منافسة Hilux أصبحت أجمل وأكثر قوة



Hilux Hilux

بعد أن لاحظت الإقبال الواسع على هذه السيارة قررت شركة Changan إدخال تعديلات على مركبة Lantop لتستمر في منافسة مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.



وحصلت المركبة الجديدة بنسخة Kaicene F7 المعدلة على تغييرات طالت شكل الواجهة الأمامية وشبك المبرد، كما أدخلت عليها تعديلات على شكل ممتصات الصدمات ومصابيح الضباب، وزودت بمصابيح ممتازة تعمل بأحدث تقنيات LED.



وجاءت السيارة بمظهر يوحي بالقوة والمتانة، وجهّز صندوق الأمتعة الخلفي فيها بركائز وحلقات متنوعة لتثبيت الأمتعة، أما هيكلها فأتى بطول 5 أمتار و60 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 343 سم.

قد يعجبك أيضا...

وزودت قمرة هذه السيارة بنظام تكييف عالي الأداء، وأنظمة كهربائية للتحكم بالنوافذ ووضعيات المقاعد، كما جهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية حديثة.ودعمت Changan مركبتها الجديدة بعجلات كبيرة وعريضة وأنظمة تعليق مخصصة للطرق الوعرة، كما جهزتها بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، فضلا عن كاميرات على المرايا الجانبية.وستطرح نماذج هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 233 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 163 حصانا، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.