منافسة Hilux أصبحت أجمل وأكثر قوة

بعد أن لاحظت الإقبال الواسع على هذه السيارة قررت شركة Changan إدخال تعديلات على مركبة Lantop لتستمر في منافسة مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.
وحصلت المركبة الجديدة بنسخة Kaicene F7 المعدلة على تغييرات طالت شكل الواجهة الأمامية وشبك المبرد، كما أدخلت عليها تعديلات على شكل ممتصات الصدمات ومصابيح الضباب، وزودت بمصابيح ممتازة تعمل بأحدث تقنيات LED.
وجاءت السيارة بمظهر يوحي بالقوة والمتانة، وجهّز صندوق الأمتعة الخلفي فيها بركائز وحلقات متنوعة لتثبيت الأمتعة، أما هيكلها فأتى بطول 5 أمتار و60 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 343 سم.
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