تكشف سكودا عن تحفة مميزة في عالم التطور والتقنية!

كشفت سكودا رسميا عن تصميم سيارتها الجديدة Vision 7S، التي لفتت أنظار الكثيرين بتصميمها وتطورها من الناحية التقنية.
حاول المصممون خلال العمل على هذه السيارة إبراز ملامح الحداثة خلال العديد من الأمور، وخصوصا تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتصميم المصابيح، وشكل إطارات العجلات المميز جدا.
وصممت هذه السيارة لتوفير أفضل معايير الرفاهية والراحة للركاب، إذ حصلت على سقف بانورامي كبير جدا، وحتى الإطارات بين شبابيكها الجانبية صممت لتكون ضيقة جدا لتوفير أكبر قدر من المساحة الزجاجية، كما جهّزت قمرة المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وزودت واجهة القيادة بمقود متطور مميز التصميم، وشاشة عرضية قبالة السائق بمقاس 8.8 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة أيضا شاشة دوارة لمسية بمقاس 14.6 بوصة.
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