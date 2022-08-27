أسعار الذهب عالميا والأوقية تصعد 8 دولار

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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، الجمعة الموافق 2 من سبتمبر الجاري، وصعد سعر الأوقية إلى مستوي 1705 دولار، ليرتفع نحو 8 دولارات،حيث افتتحت بورصة الذهب العالمية تعاملات اليوم عند مستوي 1697 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوي 1696 دولار.

وتترقب أسواق الذهب، و المستثمرين اجتماع احتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم، خلال سبتمبر الجاري ، بشأن تحديد مصير سعرالفائدة.

وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالـي، خلال تصريحات سابقة، إن رفـع أسعار الفائـدة فـي سبتمبر سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة، مشددا على أن الفيدرالـي يجـب أن يواصـل رفـع أسـعار الفائدة حتى يصبح التضخـم تحـت السيطرة.

وتعانيأسعار الذهب من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم، و تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وحجم الطلب، ورغم ذلك يظل الذهب الملاذ الأمن للمستثمرين، و أهم مخازن القيمة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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