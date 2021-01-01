ابتكار مصري يوفر الطاقه..خرسانة ذاتية الإضاءة لتحل محل أعمدة الإنارة ..



تعبيرية تعبيرية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ابتكار فريق بحثي مكون من أربعة طلاب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فكرة فريدة لإنشاء خرسانة تتوهج في الظلام، والتي يمكن أن تكون حلًا لتوفير الطاقة. جاءت فكرة البحث من الرغبة في صنع مادة بناء متكاملة، تمامًا مثل الخرسانة، ولكنها أكثر استدامة وصداقة للبيئة في كل من إنشائها ووظيفتها، لا سيما في ضوء ما وصل إليه العالم من نقص الطاقة واستنزاف الموارد.



و تحتوي الخرسانة ذاتية الإنارة على مواد تمتص الضوء ثم تنبعث منه. وتم اختبار العديد من المواد بهذه الخصائص، ومن ثَمَّ تم اختيار المواد التي تتمتع بأقوى لمعان ومتانة، لأنه من غير الممكن أن تحل خاصية التوهج في الظلام محل متانة الخرسانة وثباتها كمواد بناء.



هذا، وقد اعتمدت الفكرة على أبحاث سابقة في هذا المجال. وتمكن الفريق من تطوير خرسانة ذاتية الإضاءة تمتص أشعة الشمس وينبعث منها الضوء في الظلام.

قد يعجبك أيضا...

وسيساعد هذا المشروع في تقليل الاعتماد الشديد على الطاقة المستخدمة في إضاءة الأرصفة والطرق السريعة ولافتات الشوارع اللازمة لسير آمن لوسائل المواصلات، دون المساس بالخصائص الميكانيكية للمادة المُستخدمة.استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى المنتج النهائي، وهو جزء من فترة مشروع التخرج الخاص بالطلاب. وتم تقديم العمل خلال شهر يناير 2022 في الاجتماع السنوي 101 لمجلس أبحاث النقل في "واشنطن". وحظيت الفكرة بترحيب الحضور، وأتيحت لمصممي المشروع الفرصة للقاء خبراء في المجال أوصوا بتحويل المشروع إلى منتج.جدير بالذكر أنَّ تحويل المشروع إلى منتج في السوق أمر ممكن ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة. فالمنتج قد يكون مكلفًا في المرحلة الأولى، لكن مع إنتاج كميات أكبر على المدى الطويل قد يتغير الأمر.وقد تشمل الخطوات المستقبلية إنتاج كميات أكبر كمراحل تجريبية يتم تقييمها وفقًا للظروف الميدانية الفعلية. ومن المتوقع أن تكون الفكرة ناجحة على المستوى العلمي و أنَّ التكلفة العالية للمواد لن تكون التحدي الوحيد أمام التنفيذ العملي للمشروع. فهناك أيضًا تكاليف لدراسة توفير الطاقة للمنتج، ومعدل الأمان، وتدفق حركة المرور، وحماية البيئة. وينبغي أن تأخذ أي دراسة جدوى اقتصادية هذه الأمور في الاعتبار.