تنصب كليوباترا ملكة مصر ابنها بطليموس شريكا لها فى الملك .. حدث فى 2 سبتمبر



كليوباترا كليوباترا

شهرسبتمبر يزيد عن منتصف السنة الميلادية وهو من اشهرالصيف والتى تنخفض فيه درجة الحرارة بشكل أملحوظ عن باقى اشهر الصيف ، و يحمل هذا الشهر ذكريات جميلة لمناسبات مميزة وفي كثير من الدول ويعتبر شهرسبتمبر عيد لمناسبات وطنية عظيمة، وفي هذا الشهر وتحديدا يوم 2 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة ومنها



47 ق.م - ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصّب ابنها شريكًا لها في المُلك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون.



31 ق.م - القائد الروماني أوكتافيوس ينتصر على خصمة ماركوس أنطونيوس وزوجته ملكة مصر كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية في البحر الأيوني.

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