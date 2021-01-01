تنصب كليوباترا ملكة مصر ابنها بطليموس شريكا لها فى الملك .. حدث فى 2 سبتمبر

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صورة الخبر: كليوباترا
كليوباترا

شهرسبتمبر يزيد عن منتصف السنة الميلادية وهو من اشهرالصيف والتى تنخفض فيه درجة الحرارة بشكل أملحوظ عن باقى اشهر الصيف ، و يحمل هذا الشهر ذكريات جميلة لمناسبات مميزة وفي كثير من الدول ويعتبر شهرسبتمبر عيد لمناسبات وطنية عظيمة، وفي هذا الشهر وتحديدا يوم 2 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة ومنها

47 ق.م - ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصّب ابنها شريكًا لها في المُلك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون.

31 ق.م - القائد الروماني أوكتافيوس ينتصر على خصمة ماركوس أنطونيوس وزوجته ملكة مصر كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية في البحر الأيوني.

1192 - ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس.

1921 - الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) سلطانًا على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.

1944 - إيطاليا تبرم معاهدة مع حكام اليمن تعطي لها الحق في السيطرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

1945 - انتهاء الحرب العالمية الثانية.
2014 - تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ينشر تسجيلاً يظهر فيه إعدام الصحافي الأميركي ستيفين سوتلوف الذي اختطف في حلب في آب 2013.

أشهر مواليد 2 سبتمبر

1918 - محمود الشريف، ملحن مصري.

1966 - سلمى حايك، ممثلة مكسيكية من أصل لبناني.

1968 - رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي صدام حسين.

أشهر وفيات 2 سبتمبر

1936 - نعمان الأعظمي، عالم وفقيه وداعية عراقي.

2007 - رجاء بلمليح، مغنية مغربية.

2018 - كوثر رمزي ممثلة مصرية.

المصدر: الاخبار المسائي

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