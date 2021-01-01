منها بدء اليوم بإيجابية..طرق مختلفة لوقف الشعور بالجوع..

من الطبيعي أن تشعر بالجوع، وأول ما تلجأ إليه هو تناول الطعام للتخلص من هذا الشعور، لكن إذا كان هذا الشعور متكرر بكثرة طوال اليوم، فإذا انسقت وراءه وتناولت تلك الكمية من الطعام سوف يتسبب ذلك فى حصولك على المزيد من الوزن الذى لا فائدة منه، إن التحكم فى الجوع المفاجئ أو بعد تناول وجبة كبيرة مباشرة هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا يستعرض اليوم السابع طرقا لتتحكم فى عقلك لتمحو هذا الشعور وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:
تعرف على جسدك
استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان لديك أي حساسية أو أمراض وراثية أو مشاكل هرمونية، تجعلك تلهث وراء المحفزات التي تجعلك تشعر بالجوع، يمكن أن تكون الرائحة وتقلبات المزاج ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية والقلق وما إلى ذلك.
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