منها بدء اليوم بإيجابية..طرق مختلفة لوقف الشعور بالجوع..



الشعور بالجوع الشعور بالجوع

من الطبيعي أن تشعر بالجوع، وأول ما تلجأ إليه هو تناول الطعام للتخلص من هذا الشعور، لكن إذا كان هذا الشعور متكرر بكثرة طوال اليوم، فإذا انسقت وراءه وتناولت تلك الكمية من الطعام سوف يتسبب ذلك فى حصولك على المزيد من الوزن الذى لا فائدة منه، إن التحكم فى الجوع المفاجئ أو بعد تناول وجبة كبيرة مباشرة هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا يستعرض اليوم السابع طرقا لتتحكم فى عقلك لتمحو هذا الشعور وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:







تعرف على جسدك

استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان لديك أي حساسية أو أمراض وراثية أو مشاكل هرمونية، تجعلك تلهث وراء المحفزات التي تجعلك تشعر بالجوع، يمكن أن تكون الرائحة وتقلبات المزاج ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية والقلق وما إلى ذلك.

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حدد الهدفعندما "تخطط" لعدم تناول الطعام بلا تفكير، فأنت تضع أمنياتك فقط، لكن قم بتدوين رغبتك، واكتب 3-4 سطور حول كيفية منع نفسك من تناول الطعام بشكل متكرر، أو مقدار الوزن الذي تريد أن تفقده في شهر، أو مستوى لياقتك بحلول نهاية الشهر، إن تحديد موعد نهائي لنفسك يضمن لك الاستمرار في التركيز.ابدأ يومك بإيجابيةسيساعدك بدء يومك ببعض المشاعر الإيجابية على البقاء فى حالة تأهب وحيوية وإنتاجية طوال اليوم، استيقظ وقل أيًا من اقتباساتك الإيجابية المفضلة بصوت عالٍ. له تأثير سحري يقوم بتشغيل دوائر عقلك ويدفعك لتحقيق أهدافك الصغيرة طوال اليوم.لا تنسى تناول وجبة الإفطار:تعد أول وجبة في اليوم مهمة جدًا، لكسر صيام 6-7 ساعات من النوم مع وجبة فطور صحية جيدة، تأكد من حصولك على جزء من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة في جسمك قبل الخروج، سيساعدك تناول الفطور على البقاء مشبعًا لفترة طويلة ويمنعك من الشعور بالجوع بشكل متكرر.