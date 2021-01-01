خرافات مفاهيم خاطئة عن الصحة العقلية



الصحة العقلية الصحة العقلية

على مدى السنوات الأخيرة ، انتقلت الصحة العقلية ببطء من الظل، بعد قرون من التهميش، تتلقى حالتنا العقلية تدريجيًا المزيد من الاهتمام الذي تستحقه، ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأساطير.



لذلك نذكر عدة أفكار خاطئة شائعة:



في سلسلة الأساطير الطبية الخاصة بنا ، نتعامل مع المعلومات الطبية الخاطئة بشكل مباشر، باستخدام رؤى الخبراء والأبحاث التي تمت مراجعتها من قبل الأقران لمصارعة الحقيقة من الخيال ، يجلب MNT الوضوح لعالم الأسطورة المليء بالصحافة الصحية، ونحن نقترب اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر.

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على الرغم من أن الموضوع يحظى باهتمام وبحث متزايد ، لا يزال هناك العديد من الأساطير والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالصحة العقلية.للأسف ، لا تزال هناك وصمة عار كبيرة مرتبطة بحالات الصحة العقلية ، حيث يعتمد الكثير من هذا على التفكير القديم والافتراضات التي عفا عليها الزمن، كما هو الحال مع العديد من الأشياء في الحياة ، فكلما زاد عدد المعلومات التي نتسلح بها ، قل احتمال السماح للأساطير بتلوين آرائنا.في الماضي غير البعيد ، نبذ المجتمع الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، يعتقد بعض الناس أن الأرواح الشريرة أو القصاص الإلهي هو المسؤول عن المرض العقلي، على الرغم من أن طريقة التفكير هذه قد خرجت من المجتمع في كثير من أنحاء العالم ، إلا أنها لا تزال تلقي بظلالها الطويلة.مع استمرار عام 2020 بلا هوادة، تعرضت الصحة العقلية للعالم إلى الضربات، أصبحت معالجة الأكاذيب المتعلقة برفاهيتنا العقلية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.أدناه ، نستكشف مفهومًا خاطئًا شائعًا فيما يتعلق بالصحة العقلية.1- مشاكل الصحة العقلية غير شائعة:حتى قبل جائحة COVID-19 ، كان البيان أعلاه خاطئًا، اليوم البيان أبعد ما يكون عن الحقيقة مما كان عليه في أي وقت مضى.في عام 2001 ،منظمة الصحة العالمية (WHO)، قدرت أن "1 من كل 4 أشخاص في العالم سيتأثر بالاضطرابات العقلية أو العصبية في مرحلة ما من حياتهم."حاليًا ، يعاني 450 مليون شخص من مثل هذه الظروف، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية ، فإن الاضطرابات النفسية "من بين الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة والعجز في جميع أنحاء العالم".يعد الاكتئاب أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا ، حيث يصيب أكثر من264 مليونا الناس على مستوى العالم في عام 2017.دراسة أحدث تركز على الولايات المتحدة ، وخلصت إلى أن عدد البالغين الذين يعانون من الاكتئاب قد تضاعف ثلاث مرات خلال الجائحة.يؤثر اضطراب القلق المعمم (GAD) ، وهو اضطراب عقلي شائع آخر ، على ما يقدر بنحو 6.8 مليون بالغ في الولايات المتحدة ، أي ما يعادل أكثر من 3 من كل 100 شخص.2- يمكن أن تكون نوبات الهلع قاتلة :نوبات الهلع مزعجة بشكل لا يصدق ، وتتضمن تسارع ضربات القلب وإحساس طاغ بالخوف. ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون قاتلة بشكل مباشر.ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي يعاني من نوبة هلع قد يكون أكثر عرضة للحادث. إذا كان شخص ما يعاني من نوبة هلع أو يشعر بقدومه ، فإن إيجاد مكان آمن يمكن أن يساعد في التخفيف من هذه المخاطر.3. الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية لا يستطيعون العملهناك أسطورة قديمة ولكنها مستمرة وهي أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية لا يمكنهم الاحتفاظ بوظيفة أو أن يكونوا أعضاء مفيدين في القوى العاملة. هذا خطأ تماما.صحيح أن شخصًا يعيش بحالة صحية عقلية شديدة بشكل خاص قد لا يكون قادرًا على القيام بعمل منتظم. ومع ذلك ، فإن غالبية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية يمكن أن يكونوا منتجين مثل الأفراد غير المصابين باضطرابات نفسية.بحثت دراسة أمريكية نُشرت في عام 2014 في حالة التوظيف وفقًا لشدة المرض العقلي. وجد المؤلفون ، كما هو متوقع ، "انخفضت معدلات التوظيف مع زيادة شدة المرض العقلي".ومع ذلك ، فقد تم توظيف 54.5? من الأفراد المصابين بأمراض خطيرة ، مقارنة بـ 75.9? من الأشخاص غير المصابين بمرض عقلي ، و 68.8? من الأشخاص المصابين بمرض عقلي خفيف ، و 62.7? من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية متوسطة.عندما نظر الباحثون في تأثير العمر ، وجدوا أن فجوة التوظيف بين الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية عقلية والذين لا يعانون منها تتسع مع تقدم العمر، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عامًا ، كان الاختلاف في معدلات التوظيف بين أولئك الذين يعانون من أمراض نفسية خطيرة والذين لا يعانون منها سوى 1? ، ولكن في الفئة 50-64 ، كانت الفجوة 21?.4- مشاكل الصحة العقلية هي علامة على الضعفهذا ليس صحيحًا أكثر من القول إن كسر الساق علامة على الضعف، اضطرابات الصحة النفسية هي أمراض وليست علامات تدل على سوء الشخصية، وبالمثل، لا يستطيع الأشخاص المصابون بالاكتئاب، على سبيل المثال، "الخروج منه" أكثر مما يمكن للأشخاص المصابين بالسكري أو الصدفية التعافي من حالتهم على الفور.إذا كان هناك أي شيء، فإن العكس هو الصحيح: تتطلب مكافحة حالة الصحة العقلية قدرًا كبيرًا من القوة.5- فقط الأشخاص الذين ليس لديهم أصدقاء يحتاجون إلى معالجينهناك فرق كبير بين علاجات التحدث المنظمة والتحدث مع الأصدقاء. يمكن لكليهما مساعدة الأشخاص المصابين بمرض عقلي بطرق مختلفة ، لكن المعالج المدرّب يمكنه معالجة المشكلات بشكل بناء وبطرق لا يستطيع حتى أفضل الأصدقاء مطابقتها.أيضًا ، لا يمكن للجميع الانفتاح بالكامل أمام أقربهم وأعزهم، العلاج سري وموضوعي ويركز بالكامل على الفرد ، وهو أمر غير ممكن بشكل عام في المحادثات غير الرسمية مع الأصدقاء غير المدربين.بالإضافة إلى أن بعض الناس ليس لديهم أصدقاء مقربين. هناك العديد من الأسباب المحتملة لذلك ، وليس هناك سبب للنظر إلى شخص بازدراء.6- مشاكل الصحة العقلية دائمة :تشخيص الصحة العقلية ليس بالضرورة "حكم بالسجن مدى الحياة"، تختلف تجربة كل فرد مع المرض العقلي.قد يعاني بعض الأشخاص من نوبات يعودون خلالها إلى نسختهم "العادية". قد يجد البعض الآخر علاجات - أدوية أو علاجات بالكلام - تعيد التوازن إلى حياتهم.قد لا يشعر بعض الأشخاص كما لو أنهم تعافوا تمامًا من مرض عقلي ، وقد يعاني البعض الآخر من أعراض أسوأ تدريجيًا.ومع ذلك ، فإن الرسالة التي يجب أخذها إلى المنزل هي أن العديد من الأشخاص سيتعافون بدرجة أكبر أو أقل.من المهم أيضًا اعتبار أن "التعافي" يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين، قد ينظر البعض إلى التعافي على أنه عودة إلى ما شعروا به بالضبط قبل بدء الأعراض، بالنسبة للآخرين ، قد يكون التعافي بمثابة الراحة من الأعراض والعودة إلى حياة مرضية ، مهما كانت مختلفة.تشرح Mental Health America ، وهي منظمة غير ربحية مجتمعية ، ما يلي:"التعافي من المرض العقلي لا يشمل فقط التحسن ولكن تحقيق حياة كاملة ومرضية. يؤكد الكثير من الناس أن رحلتهم إلى الشفاء لم تكن طريقًا مستقيماً وثابتًا، بل هناك تقلبات واكتشافات جديدة ونكسات "، استمروا:7- الإدمان هو نقص الإرادة :.هذا البيان غير صحيح، يعتبر الخبراء أن اضطرابات تعاطي المخدرات كذلك الأمراض المزمنة .ورقة في تقارير السلوك الإدماني يلخص دراسة نوعية طولية تبحث في العلاقة بين قوة الإرادة والتعافي من الإدمان.وجد الباحثون أن الافتقار إلى قوة الإرادة لم يكن العامل الحاسم عندما يتعلق الأمر بضرب الإدمان. يكتبون:"يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من الإدمان لا يفتقرون إلى قوة الإرادة ؛ بدلاً من ذلك ، يعتمد التعافي على تطوير استراتيجيات للحفاظ على قوة الإرادة من خلال :التحكم في البيئة ".8- الأشخاص المصابون بالفصام لديهم شخصية منقسمة وهذه خرافةالفصام يعني "انقسام العقل" ، وهو ما قد يفسر سوء الفهم ومع ذلك ، عندما صاغ يوجين بلولر المصطلح في عام 1908 ، كان كذلك يحاول أن "التقاط تفكك وتفكك العقل والسلوك باعتباره جوهر الاضطراب."فالفصام "يتميز بالتشوهات في التفكير والإدراك والعواطف واللغة والشعور بالذات والسلوك." يمكن أن تشمل هذه التشوهات الهلوسة والأوهام، لا يختلف الفصام عن اضطراب الهوية الانفصامي ، والذي كان يُسمى اضطراب الشخصية المتعددة.9- اضطرابات الأكل تصيب الإناث فقطهناك صورة نمطية مفادها أن اضطرابات الأكل هي مجال الشابات البيض والأثرياء، ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر على أي شخص.على سبيل المثال ، وجدت دراسة بحثت في التركيبة السكانية لاضطرابات الأكل على مدى 10 سنوات أنها آخذة في التحول، حدثت أكبر الزيادات في الانتشار بين الذكور والأفراد من المنازل ذات الدخل المنخفض والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر.وفقًا لأبحاث أخرى ، يمثل الذكور حاليًا 10-25? من جميع حالات فقدان الشهية والشره المرضي وكذلك 25? من حالات اضطراب الأكل بنهم.10- اضطرابات الأكل هي اختيار نمط الحياةهذه خرافة ضارة. تعتبر اضطرابات الأكل من حالات الصحة العقلية الخطيرة ، ويمكن أن تكون كذلك في الحالات القصوى مميت.11- جميع المصابين بمرض عقلي يتسمون بالعنفلحسن الحظ ، نظرًا لأن العالم أصبح أكثر وعيًا بحالات الصحة العقلية، فإن هذا المفهوم الخاطئ يتلاشى ببطء. حتى الأفراد الذين يعانون من أخطر الحالات، مثل الفصام ، يكونون في الغالب غير عنيفين.صحيح أن بعض الأشخاص المصابين بأمراض عقلية معينة يمكن أن يصبحوا عنيفين وغير متوقعين ، لكنهم يمثلون أقلية.مؤلفو إعادة النظر الذي يبحث في الروابط بين الصحة العقلية والعنف يساعد في تفسير سبب اكتساب هذه الأسطورة قوة على مر السنين:ويتابع قائلاً: "ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع الاضطرابات العقلية هم أكثر عرضة للعنف من غيرهم في عموم السكان - وهي حقيقة غير مريحة للكثيرين في قطاع الصحة العقلية.""في حين أن هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض عقلية بشكل عام (عادةً أولئك الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب أو اضطرابات القلق) لديهم أي خطر متزايد لارتكاب أعمال عنف مقارنة بعامة السكان ، فقد تم تحديد معدلات أعلى من ارتكاب العنف بين الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الأمراض العقلية الشديدة ، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب ".ومع ذلك ، يوضح السير ثورنيكروفت أن هذه المعدلات يتم رفعها بشكل معتدل مقارنةً بعامة السكان، وقد كتب أن معدلات العنف ترتفع بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من "المراضة الثلاثية" ، على سبيل المثال ، الأفراد الذين يعانون من اضطراب عقلي حاد ، واضطراب تعاطي المخدرات ، واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.باختصار ، حالات الصحة العقلية شائعة ، لكن العلاج متاح، يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإزالة الخرافات والوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، على الرغم من أن فهم المجتمع لقضايا الصحة العقلية قد جاء على قدم وساق مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان فقط ، لا يزال لدينا جبال نتسلقها.