سعر الدولار الجديد في مصر الآن مقابل الجنيه السبت 3 سبتمبر بعد ارتفاع الأخضر

سعر الدولار
سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزى، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، نحو 19.1674 جنيها للشراء، و19.2487 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصرى 19.1808 جنيه للشراء، 19.2583 للبيع.
وسجل الدولار في بنكى الأهلى ومصر، اليوم السبت 3-9-2022، نحو 19.18 جنيها للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.0112 عند الشراء وعند البيع سجل 19.3458.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل، ويقدم «المصرى اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى غلق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.
أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:
سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى
سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.1808، وللبيع 19.2583.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى
سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.18 جنيها للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:
وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.2 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.2300 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.2600.
سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول
وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول إلى 19.19 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.16 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى
وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.23 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سى» إلى 19.16 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.26.
سعر الدولار اليوم في بنك SAAB
وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.16 جنيها للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
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