بعدما حرقه الأهالي .. حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية | فيديو

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صورة الخبر: ظهور كائن غريب
ظهور كائن غريب


عم حجاب لجلب الأحباب.. لقب أطلقه رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية على شخص زعموا أنه دجال في محافظة الإسماعيلية خاصة عقب انتشار مقطع فيديو لاشتعال النيران في منزل الدجال وظهور "خيال ضخم" أعلى سطح المنزل صرخ الأهالي بأنه "جن" خرج للانتقام للدجال.

يسير عاريا
وانتشر مقطع فيديو الجن اعلى منزل دجال الاسماعيلية بشكل كبير على صفحات مختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانهالت عليه التعليقات وقال أهالى قرية أبو خليفة بالإسماعيلية ان الدجال الذي ألقت قوات الشرطة القبض عليه خرج بشكل مفاجئ عاريا يسير وسط الشارع يقذف المارة بالحجارة ويسبهم وعندما حاولوا إقناعه بترك منزله ومغادرة البلدة ثار عليهم وعاد إلى منزله وأغلق الباب خلفه رافضا المغادرة ما دعا الأهالي لقذف المنزل بالحجارة وإشعال النيران فيه خاصة أنه اعتاد عمل الأسحار والأعمال السفلية لإيذاء الأهالي مقابل المال.

المصدر: elbalad

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