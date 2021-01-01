نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

اقترب جوزيف أوشايا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي من الانضمام إلى الدوري المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية .
وحسب تقارير أوغندية فإن اللاعب وقع لفريق مصري دون الإفصاح عن اسم الفريق حتي الآن علي أن يصل اللاعب إلي الأراضي المصرية الأيام القليلة المقبلة.
فيما أكد تقرير لـ rab sports الأوغندية فإن إسم أوشايا ارتبط سابقآ بنادي الزمالك الموسم قبل الماضي لكن إدارة مازيمبي رفضت العرض المقدم من الفريق المصري
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