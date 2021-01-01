4 أنواع لفرش المكياج واستخداماتها المختلفة



فرش المكياج فرش المكياج



تساعد فرشاة المكياج فى الحصول على وجه خالٍ من العيوب، لكن الذى لا تعلمه الكثيرات، هو وجود أنواع مختلفة من الفرش التى لها وظائف مختلفة، لذا يستعرض "اليوم السابع" أهم فرش المكياج الضرورية وطريقة استخدامها وفقاً لموقع "colorescience" كما يلي:







أنواع فرشاة المكياج واستخداماتها



فرشاة البودرة

هى بشكل عام فرشاة سميكة مليئة بالألياف إما صناعية أو طبيعية، تستخدم فى توزيع البودرة وكريم الأساس، من خلال غمسها فى البودرة، ولفها فى دوائر أو حركات مسح للحصول على تغطية متساوية بالوجه.

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فرشاة كريم أساس مدببةعادة ما تكون فرش كريم الأساس المدببة مسطحة، وتعتبر الأفضل لكريم الأساس السائل والمنتجات السائلة الأخرى، للاستخدامها يجب غمسها فى ماء دافئ ثم عصرها برفق، وإذا كان الطقس حارا والوجه عرضة للتعرق، يجب استخدم الماء البارد لتجربة تطبيق أكثر انتعاشًا، كما توجد العديد من أنواع فرش المكياج متعددة الاستخدامات، لذلك يمكن استخدام فرشاة كريم الأساس المسطحة لوضع القليل من الهايلايتر على الصدغ أو تصحيح البقع أيضًا.انواع الفرشفرشاة التنقيطتلك الفرشاه لها مظهر لافت للنظر، حيث الجزء الأكبر من الفرشاة مغلف بالكامل بالألياف ومعبأ بإحكام بألياف أطول متناثرة، وتعتبر فرش التنقيط مناسبة لوضع طبقات مختلفة من المكياج، ويمكن عمل البرايمر وكريم الأساس وأحمر الخدود معًا بسلاسة.فرشاة الأيشادوفرشاة الأيشادو هى أصغر الفرش وأدقها، وتستخدم فى وضع ودمج ألوان ظلال العيون بشكل متمكن، وتأتى فى أكثر من شكل منها القصيرة والطويلة.فرشاة كابوكىتستخدم فرش كابوكى فى توزيع بودرة الأساس وأحمر الخدود، وإزالة الزوائد من على الوجه، كما تستخدم فى تثبيت المكياج عن طريق غمسها في المنتج ويطبطب بها على الوجه بالتساوى، مع الحرص على عدم الضغط عليها بقوة لتجنب مسح أحمر الخدود.