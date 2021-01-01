أثناء اعتقاله .. ضابط أوكرانى يفجر نفسه

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ضابط أوكرانى يفجر نفسه


قام أحد ضباط الجيش الأوكراني بتفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء عميلة اعتقاله وسط مدينة توكماك في مقاطعة زابوريجيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وصرح فلاديمير روجوف عضو مجلس الإدارة الإقليمية بأن أحد ضباط الجيش الأوكراني فجر قنبلة يدوية أثناء اعتقاله وسط مدينة توكوماك في مقاطعة زابوريجيا لم تصب أحدا بأذى عدا الرجل نفسه.

وأضاف أن القوات الروسية سيطرت على قاطع آزوف في مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون بأكملها ومدن كبيرة أخرى كميليتوبول وبيرديانسك وقامت بقطع أوكرانيا عن بحر آزوف.

وقد تم إعلان المناطق المحررة جزءا من روسيا وعن تشكيل إدارات جديدة فيها، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ببث برامجها باللغة الروسية كما تتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم.

المصدر: روسيا اليوم

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