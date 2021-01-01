كأس لوسيل .. موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى



الزمالك والهلال السعودى الزمالك والهلال السعودى



موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي على كأس لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، هو 9 سبتمبر الجاري ويستعد بطل مصر لهذه المباراة المرتقبة.



ورغم أن المباراة شرفية تجمع بين بطلى الدورى المصرى والسعودى، إلا أن البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق يأخذها مأخذ الجدية ، وسيقوم بإشراك القوام الأساسى لخطف اللقاء، خاصة وأن المنافس أحد أقوى الفرق على الساحة الكروية في الوقت الحالي .



الزمالك يبدأ الاستعداد للهلال 3 سبتمبر

ويبدأ فريق الزمالك الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي غداً ( 3 سبتمبر 2022 )، بعدما قام فيريرا بإراحة اللاعبين الأساسيين لمدة 10 أيام عقب حسم لقب الدورى بشكل رسمى من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين على الحصول على أكبر فترة زمنية للراحة قبل عودتهم من جديد للتدريبات

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد في حراسة المرمى أمامه محمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثى وأحمد فتوح وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى .مكافآت البطولةمن المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار .التشكيل المتوقع للزمالكمن المتوقع أن يقوم فيريرا المدير الفني للزمالك بعودة التشكيل الأساسى للفريق في هذه المباراة بعودة محمد عواد لحراسة المرمى ، امامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش واحمد فتوح ، وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار ويوسف أوباما ، وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى .رحلات مخفضة للجماهيرينظم مسئولو الزمالك رحلات مخفضة للجماهير البيضاء من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة القوية، بالإضافة للجماهير المصرية المتواجدة بقطر والتي سيكون أكبر حافز للاعبين على اللعب والفوز من الدقيقة الأولى .