ليه لازم تاخدى إجازة من شغل البيت ولو يوم واحد؟

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تعتبر الأم هى مديرة المنزل والمشاركة فى إدارته بداية من إضافة قطع الأثاث وترتيبه إلى الاهتمام برعاية وتربية الأطفال وتحضير الطعام وكل الواجبات المنزلية، التى تنفذها بشكل يومى دون أن تكل أو تمل، لكن بعض الأمهات قد يتصفن بالكسل، وقد يكون هذا مفيدا لهن لأسباب مختلفة نستعرضها فى هذا التقرير، بمناسبة اليوم الوطنى للأم الكسولة، وفقاً لما ذكره موقع nesslabs.







ليه لازم تكونى كسولة ولو يوم واحد؟



هتلاقى حلول مختلفة لمشاكلك

قد يساعد شعورك بالكسل والخمول لبعض الوقت فى التفكير ببعض الحلول للمشاكل المختلفة التى تعانين منها سواء فى حياتك الأسرية أو المهنية أو قد يساعدك فى التفكير بإصلاح بعض الأدوات المنزلية.

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ام كسولةام كسولةهتحسى بالراحة والاسترخاءتحتاجين للشعور بالراحة والاسترخاء لبعض الوقت، بعد شعورك بالتعب من ترتيب المنزل وطهى الطعام وغيرها من الواجبات المنزلية الروتينية، حيث يساعدك ذلك فى استعادة نشاطك من جديد.خطة تساعدكقد يساعدك الكسل أيضاً فى وضع خطة وجدول زمنى يساعدك على تنظيم يومك وإنجاز المهام المطلوبة منك فى أسرع وقت ممكن، ما يساعدك فى التخلص من الشعور بالتوتر.تحسين صحتك العقليةيمكن أن يكون الكسل مفيدًا لصحتك العقلية، مثلما أكد المحلل النفسى وأستاذ تطوير القيادة Manfred FR Kets de Vries حيث قال "التراخى أفضل شىء يمكننا القيام به من أجل صحتنا العقلية، ويمكن أن يكون دافعا فعالا للغاية لدرء الأفكار والمشاعر المزعجة"، فإن الكسل قد يكون وسيلة لإعادة شحن طاقتك من جديد وخفض ضغط دمك وتصفية ذهنك.تهتمى بنفسك أكترقد يساعدك الكسل فى التفكير بالعناية بنفسك من خلال البحث على الإنترنت عن وصفات طبيعية للعناية ببشرتك، وأنظمة غذائية صحية تساعدك فى التخلص من الدهون الزائدة بجسدك.