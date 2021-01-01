أبرزها الفلفل الألوان .. قوى جهازك المناعى وتناول هذه الأطعمة



قوى جهازك المناعى قوى جهازك المناعى



تناول الأطعمة الصحية والغنية بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم من أهم النصائح والحيل التى يجب القيام بها للحفاظ على صحتك وتقوية جهازك المناعى، هذا الجهاز الذى يحميك من الإصابة بالفيروسات والعدوى البكتيرية والعديد من المضاعفات الصحية المختلفة.



وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع webmed الطبى، أهم وأبرز الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى تقوية جهازك المناعى، ومنها:



- البرتقال:

يعد من الفواكه اللذيذة، ذات الرائحة المميزة، وأيضا الطعم الرائع، فهو يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سى، لذا تناوله يعمل على تقوية جهازك المناعى بشكل ملحوظ، ويحميك من الإصابة بالأمراض الكثيرة.

- السبانخ:

من الخضراوات المميزة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وحمايته من الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالفيروسات والعدوي، والسبب أن السبانخ تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، والحديد.



- الكيوي:

يعد من الفواكه المعروف عنها أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، والتي تساهم بشكل بير في تقوية الجهاز المناعي والحماية من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، لاحتوائه على فيتامين سي، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.



- البروكلي:

يعد من الخضراوات ذات القيمة الغذائية الرائعة، فتناولك له يساهم بشكل كبير في حماية جسمك من الإصابة بالفيروسات والعدوى، لأنه غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والفيتامينات المهمة له.

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- الفلفل الألوان:يحتوي على فيتامين سي و أ، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية جهازك المناعي، لذا يمكنك إضافته علي السلطة، وعند طهي الخضراوات.