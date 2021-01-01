فى الكويت .. مصر تواجه بلجيكا 18 نوفمبر وديا

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مصر تواجه بلجيكا


أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى وديا يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2022 التى تقام فى قطر.

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة، مع كل من المغرب وكندا وكرواتيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد البلجيكى على موقع تويتر أن المباراة سوف تجمع المنتخب المصرى مع منتخب بلجيكا فى الكويت فى تمام الرابعة عصرا.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد انهوا الاتفاق مع منتخب بلجيكا على لعب مباراة ودية في شهر نوفمبر المقبل بالكويت، في إطار استعداد المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها 20 نوفمبر بدولة قطر، وفي ظل توقف الدوريات في دول العالم بناء على تعليمات الاتحاد الدولي فيفا.

ويخوض منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وأكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب المصرى، موعد عودته إلى الأراضى المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة بعد غد الثلاثاء.
ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

المصدر: youm7

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