قبل مواجهته على كأس لوسيل .. فيريرا يدرس الهلال السعودى

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا


يعكف البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك وجهازه المعاون على دراسة الهلال السعودى بشكل مكثف من خلال مشاهدة بعض لقاءاته في الدورى السعودى الذى أنطلق من أسبوعين تقريبا لتحديد مواطن القوة والضعف للخروج بشكل يليق بالكرة المصرية .

ويواجه الزمالك نظيره الهلال السعودى يوم 9 سبتمبر الجاري على كأس لوسيل بقطر والتي يحصل بمقتضاها الفريق الفائز على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار .

كان الزمالك قد حقق لقب بطولة الدورى للعام الحالى للموسم الثانى على التوالى ، بالإضافة للقب كأس مصر فى نسخته الماضية ، بينما تأهل الفريق لدور الثمانية من بطولة كأس مصر للعام الحالى بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ فى دور الـ16 .



المصدر: youm7

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