تليفزيون سامسونج The Freestyle وزنه أقل من كجم

خطف تليفزيون سامسونج الجديد The Freestyle الأضواء بمعرض إيفا برلين 2022، وحرص العديد من زوار المعرض على زيارة الجناح، واستعراض تجربة تشغيل التليفزيون الجديد الذي يجمع بين مزايا التليفزيون و"البروجكتور"، حيث يتميز بصغر الحجم والتصميم المرن مما ييسر سهولة حمله ونقله داخل أرجاء المنزل، والاستمتاع بالمشاهدة أو الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى وزن الجهاز، هناك ألوان عديدة لشكل الجهاز، والذي قد ينقل إليه طبقة خارجية قابلة للتعديل بشكل منفصل.





وفي هذا الصدد قال محمد عصمت رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، إن تليفزيون The Freestyle، يعد طفرة في عالم الأجهزة الإلكترونية، حيث يجمع بين التليفزيون و"البروجكتور" في جهاز واحد، مستعرضًا أبرز مزايا الجهاز الجديد، والذي يتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل أقل من كيلو جرام، مما ييسر سهولة اصطحابه مع العميل في أي مكان، والاستمتاع بالمشاهدة على الشاشة الكبيرة في أي وقت وأي مكان، من خلال بطارية خارجية متوافقة تباع مشكل منفصل للاستخدام في الأماكن المفتوحة.





أضاف "عصمت"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركة سامسونج بجناح في معرض إيفا برلين 2022، أن جهاز تليفزيون The Freestyle، يتميز بحرية الحركة بزاوية ديناميكية تصل إلى 180 درجة، مما يمنح العملاء تحديد زاوية المشاهدة المثالية، ونقل العرض لأي حائط يناسبه، إضافة إلى ذلك يصحح الجهاز تلقائيًا الصور لعرض صور فائقة الوضوح في ثوان.





وتابع كما يمكن للجهاز الجديد، انعكاس محتوى الهاتف المحمول على الشاشة باستخدام تطبيق SmartThings للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS، أو AirPlay 2 لأجهزة Apple.



وكشف محمد عصمت رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، عن طرح الجهاز الجديد بالسوق المصري خلال الشهر الجاري ليتاح للبيع عبر الحجز في محال سامسونج.