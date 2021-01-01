رابطة الأندية تقرر .. لا تأجيل لموعد انطلاق الدورى الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدورى سينطلق فى موعده المحدد مسبقا 16 أكتوبر، ولا يوجد نية لتأجيل موعد بدايته كما تردد مؤخراً.
وكشف دياب، فى تصريحات تليفزيونية، أن الدورى سيبدأ فى أكتوبر وينتهى فى يونيو، ولن يكون هناك ضغط فى المباريت كما حدث فى الموسم المنقضى، خاصة أن انتهاء الموسم في يونيو سيحل العديد من الازمات التي واجهت الدوري في المواسم الماضية منها القيد وتحديد الفرق الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية.
فى سياق مغاير حدد مجلس اتحاد الكرة رسوم المشاركة فى بطولتى الدورى والكأس، الخاصة بموسم 2022-2023، الذى ينطلق أكتوبر المقبل.
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