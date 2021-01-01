جامعة المنيا تقرر بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد الأحد 11 سبتمبر



مواعيد الكشف الطبى للطلاب مواعيد الكشف الطبى للطلاب



أعلنت جامعة المنيا، عن بدء مواعيد توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد 2022-2023، وذلك بداية من الأحد 11 سبتمبر، وقد تم تخصيص أماكن الكشف للطلاب وتوزيعهم على أيام الأسبوع، منعا للتكدس والتزاحم بين الطلاب خلال أعمال الكشف الطبى.







وأعلنت إدارة الخدمات الطبية بجامعة المنيا عن تخصيص صالة الأنشطة بمتحف الفنون وصالتى الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعى، على أن يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحدده فى الوحدات الطبية كلا فى كليته، وتبدأ أعمال الكشف الطبى يوم 11 سبتمبر بكلية الطب وتنتهى يوم 4 اكتوبر بكلية الآداب، على أن يكون يوم الأربعاء 5 أكتوبر للمتخلفين عن المواعيد وطبقا للجدول المنشور.

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وينشر اليوم السابع جدول مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة المنيا.