مأساة جديدة على طريق الجلالة .. ثاني حادث مميت في 3 أيام



مأساة جديدة على طريق الجلالة مأساة جديدة على طريق الجلالة



لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 50 آخرين، في حادث انقلاب حافلة ركاب، الجمعة، على طريق الجلالة الجديد بمصر، وهو ثاني حادث يشهده نفس الطريق خلال يومين.



الحادث الجديد وقع حينما انقلبت الحافلة بشكل مفاجئ أمام محطة تزود بالوقود قرب مدينة الجلالة في الاتجاه القادم من مدينة السويس والقاهرة.



وقال مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السويس، محمد طنطاوي، لموقع "سكاي نيوز عريية"، إن المرفق تلقى بلاغات من سائقي السيارات على طريق الجلالة بانقلاب حافلة ركاب وتهشم هيكلها بشكل شبه كامل، ووقوع قتلى وجرحى في الحادث.

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وأضاف أنه تم الدفع بعشرات من سيارات الإسعاف وتم نقل الجرحى لطوارئ مستشفى السويس العام، وكذلك تم نقل القتلى لمشرحة المستشفى.وأشار إلى أن ضحايا الحادث بينهم أطفال ونساء حيث إن الحافلة كانت تنقل عائلات في رحلة مصيفية.فيما أوضح مصدر أمني أن الشرطة تجري تحرياتها عن الحادث حيث تبين من المعلومات وشهادة الشهود اختلال عجلة القيادة في يد السائق فاصطدمت الحافلة بالحاجر الخرساني على جانب الطريق ما تسبب في انقلابها.من جانبه وجه محافظ السويس عبد الحميد صقر، برفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام في المحافظة والمستشفيات القريبة لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، كما انتقلت القيادات التنفيذية بالمحافظة إلى المستشفى للإشراف لمتابعة تسيير إجراءات علاج الجرحى.تجدر الإشارة إلى أن طريق الجلالة الجديد كان قد شهد الأربعاء الماضي حادث تصام بين سيارة نقل ثقيل وحافلة ركاب نتج عنه 3 قتلى و30 جريحا.ويقع طريق الجلالة الجديد شرقي مصر، وهو طريق سريع يمتد لمسافة تزيد على 80 كيلومترا، ويبدأ من العين السخنة في محافظة السويس وينتهي في الزعفرانة في البحر الأحمر.