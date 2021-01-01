أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة انتقال أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب أحمد شوبير،: “نهائيا انتقال أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا”.
مشوار أحمد ياسر ريان
وكان أحمد ياسر ريان لعب في الموسم الماضي ضمن فريق ألتاي سبور التركي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع، قبل أن يقرر اللاعب العودة للدوري المصري بداية الموسم المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!