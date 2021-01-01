أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

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صورة الخبر: أحمد شوبير
أحمد شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة انتقال أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أحمد شوبير،: “نهائيا انتقال أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا”.

مشوار أحمد ياسر ريان
وكان أحمد ياسر ريان لعب في الموسم الماضي ضمن فريق ألتاي سبور التركي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع، قبل أن يقرر اللاعب العودة للدوري المصري بداية الموسم المقبل.

وجاء تعاقد سيراميكا مع أحمد ياسر ريان، بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة شادي حسين، هداف فريق سيراميكا كليوباترا.

وستكون صفقة انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف سيراميكا كليوباترا، ضمن صفقة شادي حسين، الذي حسم مسؤولو النادي الأهلي التعاقد معه.

المصدر: elbalad

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