فيديو .. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتوقعات بسقوط أمطار

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الشبورة المائية



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في نشاط الرياح ، اليوم، وهو ما يسبب الشعور بتحسن الأحوال الجوية، خاصة مع دخول ساعات المغرب ، موضحة أن نشاط الرياح يتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي ، وامتداد في العروض الوسطى ، مما يتسبب في وجود سحب منخفضة، ومتوسطة والتي تساعد على تخفيف حدة أشعة الشمس .

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن نسبة الرطوبة في الصباح تتجاوز 40 % على القاهرة الكبرة ، وتتجاوز 60 % على السواحل الشمالية ، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل 33 درجة مئوية .

وأكملت ، أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ، خلال فترات الليل تتجاوز 90 % ، و 85 % على القاهرة الكبرى ، ولكن لا نشعر بها بسبب نشاط الرياح .

ونوهت ، أن هناك تكو للشبورة المائية خلال الأيام المقبلة ، ناصحة بضرورة القيادة السيارات بهدوء ، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار اليوم على سواحل البحر الأحمر .

المصدر: elbalad

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