فيديو .. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتوقعات بسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في نشاط الرياح ، اليوم، وهو ما يسبب الشعور بتحسن الأحوال الجوية، خاصة مع دخول ساعات المغرب ، موضحة أن نشاط الرياح يتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة .
وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي ، وامتداد في العروض الوسطى ، مما يتسبب في وجود سحب منخفضة، ومتوسطة والتي تساعد على تخفيف حدة أشعة الشمس .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!