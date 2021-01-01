فيديو .. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتوقعات بسقوط أمطار



الشبورة المائية الشبورة المائية





قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في نشاط الرياح ، اليوم، وهو ما يسبب الشعور بتحسن الأحوال الجوية، خاصة مع دخول ساعات المغرب ، موضحة أن نشاط الرياح يتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة .



وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي ، وامتداد في العروض الوسطى ، مما يتسبب في وجود سحب منخفضة، ومتوسطة والتي تساعد على تخفيف حدة أشعة الشمس .



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ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن نسبة الرطوبة في الصباح تتجاوز 40 % على القاهرة الكبرة ، وتتجاوز 60 % على السواحل الشمالية ، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل 33 درجة مئوية .وأكملت ، أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ، خلال فترات الليل تتجاوز 90 % ، و 85 % على القاهرة الكبرى ، ولكن لا نشعر بها بسبب نشاط الرياح .ونوهت ، أن هناك تكو للشبورة المائية خلال الأيام المقبلة ، ناصحة بضرورة القيادة السيارات بهدوء ، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار اليوم على سواحل البحر الأحمر .