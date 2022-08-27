فيديو .. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

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أسعار صرف العملات


استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، اليوم الجمعة 2-9-2022، تقريرا مُفصلا عن أسعار العملات الأجنبية في مصر.


txtارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم:

الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.25 جنيه للبيع، و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.24 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.26 جنيه للبيع و22.17 جنيه للشراء.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الأفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.


وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" ، سجل سعر صرف الدولار19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع ، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

المصدر: برنامج "صباح الخير يا مصر"

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