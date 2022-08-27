فيديو .. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



أسعار صرف العملات أسعار صرف العملات



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، اليوم الجمعة 2-9-2022، تقريرا مُفصلا عن أسعار العملات الأجنبية في مصر.





txtارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة



سعر الدولار اليوم:



الدولار اليوم

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