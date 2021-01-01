بـ 3 مكونات فقط .. طريقة عمل خبز الشوفان



خبز الشوفان خبز الشوفان



خبز الشوفان من المعجنات الصحية و قليلة السعرات الحرارية التي يمكنك كبديل صحي للنشويات، بالإضافة إلي ذلك يتمتع خبز الشوفان بمذاق شهي ولذيذ.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل خبز الشوفان في المنزل بأقل المكونات.





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مقادير خبز الشوفانكوب شوفان صحيحرشة ملحكوب ماءطريقة تحضير خبز الشوفانفى الخلاط نضع كل المكونات مع بعضها ونخفق حتى يصبح القوام سائل ( مائل لقوام البان كيك قليلا ) ثم فى طاسة ساخنة على النار مدهونة بالقليل من الزيت نصب الخليط ونغطى عليه حتي تمام التسوية ثم نقلبه على الجانب الاخر ونتركها حتي تمام النضج ويقدم الخبز وبالهنا والشفا* كلما يثقل القوام نضيف القليل من الماء ونخفق مرة اخري