بـ 3 مكونات فقط .. طريقة عمل خبز الشوفان

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خبز الشوفان


خبز الشوفان من المعجنات الصحية و قليلة السعرات الحرارية التي يمكنك كبديل صحي للنشويات، بالإضافة إلي ذلك يتمتع خبز الشوفان بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل خبز الشوفان في المنزل بأقل المكونات.

مقادير خبز الشوفان


كوب شوفان صحيح
رشة ملح
كوب ماء

طريقة تحضير خبز الشوفان

فى الخلاط نضع كل المكونات مع بعضها ونخفق حتى يصبح القوام سائل ( مائل لقوام البان كيك قليلا ) ثم فى طاسة ساخنة على النار مدهونة بالقليل من الزيت نصب الخليط ونغطى عليه حتي تمام التسوية ثم نقلبه على الجانب الاخر ونتركها حتي تمام النضج ويقدم الخبز وبالهنا والشفا
* كلما يثقل القوام نضيف القليل من الماء ونخفق مرة اخري

المصدر: elbalad

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