أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية



العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية



أخطاء عديدة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية وقد تؤدي إلى العديد من الأعطال إليك أبرزها وفقا لموقع "براييت سايد".



افرغ المياه من مكواة الملابس بعد كل استخدام

يمكنك أن تطيل العمر الافتراضي لمكواة الملابس بدرجةٍ كبيرة إذا اعتنيت بها بالشكل الصحيح وليس عليك سوى اتباع القليل من القواعد البسيطة.



أولاً، يُنصح باستخدام المياه المرشحة لمنع تراكم الرواسب وثانياً، من الأفضل تفريغ المكواة من الماء بعد كل استخدام، وهو أمرٌ لا يفعله غالبيتنا.

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وتساعد النصيحة الثانية على منع تكوين الصدأ داخل المكواة.يجب تفريغ خزان المياه بعد كل استخدام لجهاز الكي بالبخار. وابدأ أولاً بصرف المياه المتبقية بالكامل، ثم أضف القليل من الماء الجاري.وقم برج المكواة البخارية قليلاً لإزالة أي ترسبات متبقية، ثم اصرف المياه مرةً أخرى. وإذا كنت ممن يتركون المياه في الخزان، فمن المحتمل أن يتكون العفن داخله.استخدام ورق القصدير داخل الفرنيعتقد بعضنا أن تغطية أرضية الفرن بورق القصدير أو الألومنيوم هي الطريقة المثالية لحمايته، حتى لا نضطر لتنظيفه بعد كل استخدام. لكنها فكرة خطيرة للغاية في أرض الواقع.إذ تعكس الرقائق الحرارة، مما يؤدي إلى الإفراط في تسخين الطعام، وربما يتسبب في احتراق بعض مكونات التسخين داخل الفرن أيضاً.وتمنع الرقائق خروج الحرارة وتدفق الهواء، وربما تنصهر داخل الفرن. ولهذا من الأفضل تنظيف الفرن بقطعة قماش، ونسيان فكرة ورق الألومنيوم تماماً.وضع الطعام الساخن في الثلاجةمن المؤكد أنك لن تضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة، لكن العديد منا يضعون أطباقاً لم تبرد بالكامل بعد داخل الثلاجة. مما يؤدي لرفع درجة حرارة الثلاجة، وبهذا تحتاج لطاقة وكهرباء أكبر من أجل تأدية وظيفتها. وترتفع قيمة فواتير الكهرباء نتيجةً لهذه الحركة.ناهيك عن أن الطعام الساخن قد يؤثر على الأطعمة الأخرى الموجودة في الثلاجة عندما يرفع درجة حرارتها من الداخل.