نوع من الزيوت يعالج سرطان الثدي والقولون



زيت الزيتون زيت الزيتون



فوائد كبيرة لتناول زيت الزيتون لصحتك فهو متعدد الاستخدامات والفوائد الصحية ، وهو عنصر ممتاز يجب الاحتفاظ به في خزانة مطبخك.



فوائد زيت الزيتون الصحية

ليس فقط من السهل استخدامه في التحميص أو القلي أو الخبز أو القلي ، ولكنه أيضًا مليء بمضادات الأكسدة والدهون الصحية للقلب و تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يحمي من أمراض القلب ، ويحارب السرطان ، ويخفف الالتهاب إليك بعض الفوائد الصحية لزيت الزيتون لصحتك



مضاد للالتهابات

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وفقا لموقع هيلث لاين يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية جدًا من الدهون الأحادية غير المشبعة ويحتوي على كمية متواضعة من الفيتامينات E و K. كما أن زيت الزيتون البكر الممتاز غني بمضادات الأكسدة ، وبعضها له العديد من الفوائد الصحية القوية.أمراض القلبتعد أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ، من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالميمكن لزيت الزيتون تحسين العديد من جوانب صحة القلب. في الواقع ، تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من ضغط الدم والالتهابات ، ويحمي جزيئات LDL من الأكسدة ، ويحسن صحة الأوعية الدموية ، ويساعد على منع تخثر الدم غير المرغوب فيه.زيت الزيتون والسرطانأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في دول البحر الأبيض المتوسط لديهم مخاطر منخفضة نسبيًا للإصابة بالسرطان ، والذي قد يكون جزئيًا بسبب استهلاكهم للمكونات المضادة للالتهابات ، بما في ذلك زيت الزيتونزيت الزيتون ومرض الزهايمرمرض الزهايمر هو أكثر أمراض التنكس العصبي شيوعًا في العالم وسببًا رئيسيًا للخرف وتشير الدلائل الأولية إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان ومرض الزهايمر ، على الرغم من أن المزيد من الدراسات البشرية تحتاج إلى تأكيد ذلك.هل زيت الزيتون البكر الممتاز صحي؟يتم تحميل زيت الزيتون البكر الممتاز بالدهون الصحية للقلب ومضادات الأكسدة ، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائيهل يمكن أن يقلل زيت الزيتون من دهون البطن؟وجدت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون قد تكون مفيدة للتحكم في الوزن ويمكن أن تساعد في تقليل الدهون في الجسمومع ذلك ، على الرغم من أن زيت الزيتون قد يساعد في تعزيز التحكم في الوزن ، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن الزيت غني بالسعرات الحرارية.