أسعار هيونداي أكسنت RB بعد الزيادة الجديدة

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ارتفعت من جديد اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.



وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023

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هيونداي اكسنت RB موديل 2023تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 واحدة من ابرز الطرازات المجمعة محليًا داخل السوق المصري، حيث تقدم بأبعاد هيكلية بلغت 4370 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، إلى جانب مساحة التخزين الخلفية والتي تتسع إلى 389 لتر.هيونداي اكسنت RB موديل 2023وتعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/متر، وقوة قدرها 125 حصانا، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات تعمل بتقنية الدفع الامامي.هيونداي اكسنت RB موديل 2023ويمكن للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 عبر هذه القدرات الفنية، أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.5 لتر عندنا تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.هيونداي اكسنت RB موديل 2023الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 338 الف جنيه.الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 348 الف جنيه.الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 358 الف جنيه.الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 368 الف جنيه.الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 378 الف جنيه.